На данный момент встречи премьера Армении и президента Азербайджана не планируется. Спикер МИД РА

Официальный представитель МИД РА Ваан Унанян, комментируя поступившие от СМИ вопросы, отметил, что на данный момент встречи между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана не планируется. Он сообщил, что есть предложения о проведении разных встреч в разных форматах, и они обсуждаются.

«Также хочу подчеркнуть, что слухи, распространяемые некоторыми кругами на эту тему, носят явно провокационный характер и не соответствуют действительности. Чтобы правильно сориентироваться в ситуации, я бы посоветовал изучить новости, утверждения, «разоблачения», которые предшествовали трехсторонней встрече в Москве 11 января 2021 года, ознакомиться с итогами и содержанием встречи, ретроспективно проанализировать, насколько соответствовали слухи реальности», - как передает Арменпресс, отметил Ваан Унанян.

Представитель МИД РА напомнил, что премьер-министр Пашинян неоднократно заявлял, что Республика Армения готова возобновить переговоры на высшем уровне по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с Азербайджаном в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В то же время, на основании заявления от 11 января 2021 года, Армения участвует в трехсторонних (Армения, Россия, Азербайджан) рабочих обсуждениях по разблокированию транспортных коммуникаций региона. С мая 2021 года в трехстороннем формате обсуждались вывод подразделений Вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения и идея возможного начала процесса демаркации и делимитации границы Армении, которая так и не была реализована.

Два других сопредседателя Минской группы ОБСЕ, США, Франция, а также Европейский Союз, выразили готовность оказать консультативную помощь в делимитации и демаркации границ, а также в открытии региональных коммуникаций.

Правительство Республики Армения еще несколько месяцев назад объявило об упомянутой выше повестке дня, что будет последовательно продвигать ее, защищать интересы Республики Армения, Арцаха, устанавливать долгосрочный мир и стабильность», - отметил Ваан Унанян.

В онлайн-СМИ с 22 октября циркулирует неподтвержденная информация о том, что 9 ноября 2021г. президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подпишут новые трехсторонние заявления о демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, а также о транспортно-экономической деблокировке региона. Официальный Ереван и официальный Баку, однако, пока не прокомментировали информацию.