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Саммиты мыслей - это способ найти идеи и решения для лучшего мира


Организатор саммита мысли и основатель ежемесячного аналитического журнала The Monthly Barometer Тьерри Маллерен, в ходе проходящего в  Дилижане Armenian Summit of Minds, в рамках диалога «Беседы о будущем»  провел обсуждение вместе с Роджером Грейси - многократным чемпионом мира по джиу-джитсу, основателем The Roger Gracie Academy.       

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в ответ на вопрос Тьерри Маллерена о том, что значит для Роджера Грейси джиу-джитсу, известный спортсмен сказал, что его семья, в каком-то смысле, произвела революцию в этом боевом искусстве. «Моя семья изменила это боевое искусство, сделав его более неагрессивным. Мой дед хотел показать, насколько джиу-джитсу важен для мира, для людей».

Говоря о  VI Armenian Summit of Minds, Грейси отметил, что рад был посетить Армению и принять участие в таком мероприятии. «Это мой первый визит в  Армению.  Все, что я видел, просто замечательно, - сказал знаменитый спортсмен. - Я думаю, что такие мероприятия, как Armenian Summit of Minds, - это единственный способ обсудить идеи, уйти отсюда с лучшими мыслями и решениями во имя лучшего мира. Единственный способ достичь такого мира - работать вместе. Пока мы разделены, мы будем жить в темные времена. Только объединившись и работая вместе, мы сможем сделать мир лучше».

 

 

 


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