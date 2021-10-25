Государственный министр Республики Арцах обсудил с конгрессменом США программы сотрудничества

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян 23 октября в Генфорде встретился с конгрессменом США Дэвидом Валадао.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают из Аппарата государственного министра Республики Арцах. Артак Бегларян, выразив благодарность за постоянное содействие народу Арцаха, представил конгрессмену ситуацию в Арцахе, гуманитарные и политические вызовы.

Он подчеркнул, что для ликвидации гуманитарных последствий войны и окончательной реализации права народа Арцаха на самоопределение необходимо широкое международное содействие.

Дэвид Валадао подтвердил свою поддержку защите прав и свобод народа Арцаха. Стороны обменялись мнениями о возможной вовлеченности конгрессменов США в решение существующих проблем.