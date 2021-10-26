Армяно-российский союз в регионе противников не имеет, кроме Азербайджана и Турции: Александр Храмчихин

Тактические учения объединенной группировки армяно-российских войск показывают, что армяно-российский военный альянс есть и продолжает укрепляться. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил заместитель директора Московского института военно-политического анализа, военный эксперт Александр Храмчихин.

«Войска не могут существовать без учений, подготовки и совершенствования. Если есть вооруженные силы, они должны продолжать учиться, иначе они должны быть распущены. Так что с чисто военной точки зрения это вполне закономерное явление. И если мы говорим о вооруженных силах не одной, а двух стран, то в этом случае необходимо развивать совместные боевые действия с большей практической подготовкой», - прокомментировал Александр Храмчихин.

Что касается политической стороны учений, то, по мнению военного эксперта, даже если учения объединенной военной группы действительно не имеют политической подоплеки, соседние страны так или иначе подобное мероприятие будут воспринимать как укрепление военного союза между Арменией и Россией.

«Однако в данном случае принципиальным является и политический аспект. Если есть объединенная группировка войск, то кто должен командовать ею, что будет в случае войны? Я не знаю точно, каков сценарий учений, но очевидно, что других противников, кроме Азербайджана и Турции, нет. Ведь понятно, что Грузия не может быть противником Армении или России. Это несерьезно. Поэтому кроме Азербайджана и Турции никого не остается», - сказал Александр Храмчихин.

А в более широком смысле армяно-азербайджанское противостояние, к которому, конечно же, так или иначе, причастны и союзники Армении и Азербайджана, по мнению заместителя директора Московского института, вписывается в картину более широкой региональной геополитической конкуренции, где основными акторами являются три активные стороны разрешения сирийского кризиса: Россия, Турция и Иран.

По мнению аналитиков, после 44-дневной войны в Арцахе 2020 года эти три игрока тайно, а иногда и открыто борются за новую расстановку сил в регионе, так сказать, за формирование нового статус-кво. Поэтому, несмотря на прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, ситуация на Южном Кавказе остается напряженной.

На этом фоне агрессивный турецко-азербайджанский альянс не прекращает своих деструктивных действий в регионе, проводя регулярные военные учения на оккупированных территориях Арцаха или Нахиджевана.

По словам Александра Храмчихина, две силы из сирийской тройки, Россия и Иран, на самом деле противники Турции, особенно в вопросе ее отношения к президенту Сирии Башару аль-Асаду. Но, в то же время из-за сирийской проблемы, вопросов энергетики и общих геополитических процессов в целом Москва должна поддерживать хорошие отношения с Анкарой.

Тем не менее, Россия, по словам собеседника «Арменпресс», не хочет допустить присутствия турецких войск в Азербайджане.

По словам Храмчихина, Азербайджан тоже ведет свою игру, при Ильхаме Алиеве Азербайджан не станет «100% марионеткой Турции».

«Идет большая игра, в которой есть множество нюансов. Россия не желает видеть турецкие войска в Азербайджане, но в то же время не желает полностью испортить отношения с Турцией. На мой взгляд, избежать этого в итоге не удастся, но пока Россия делает все, чтобы максимально отодвинуть этот момент», - отметил Александр Храмчихин.

В последнее время активизировалась Исламская Республика Иран, защищая территориальную целостность и суверенитет Армении от открытых посягательств со стороны Азербайджана. Резкое обострение отношений между Тегераном и Баку началось с событий в Сюнике, когда азербайджанские пограничники начали препятствовать передвижению армянских и иранских водителей на контролируемых Азербайджаном участках межгосударственной автомагистрали Капан-Горис. На фоне дипломатического противостояния Тегеран-Баку Иран начал крупномасштабные военные учения вблизи ирано-азербайджанской границы, обвинив власти Азербайджана в пересечении «красных линий» в регионе и передаче азербайджанской территории третьим силам, в частности террористическим группировкам и израильским силам.

В течение всего этого времени Вооруженные силы Армении продолжают совершенствовать свои военные навыки, проводя с партнерами по ОДКБ учения по армяно-российским двусторонним или многосторонним форматам ОДКБ.

22 октября командующий армяно-российской объединенной группировкой войск генерал-лейтенант Тигран Парванян заявил, что в Армении начались тактические учения объединенной группировки армянских и российских войск. В учениях принимают участие Особый армейский корпус ВС РА и усиленные части 102-й российской военной базы в Гюмри.

По словам командующего, подобные учения, согласно плану подготовок, проводятся несколько раз в год.

На учениях было разыграно несколько сценариев. В учениях было задействовано большое количество военной техники, в частности танки, боевые машины пехоты (БМП), самоходные артиллерийские установки. После активного этапа были подведены итоги и даны соответствующие задания.

Соглашение об объединенной группировке войск Вооруженных сил Республики Армения и Российской Федерации было подписано в Москве министрами обороны РА и РФ 30 ноября 2016 года. В 2017 году оно было ратифицировано Государственной Думой Российской Федерации, Советом Федерации и Национальным собранием Армении.

Арам Саргсян