Боксер Гурген Мадоян стартовал на чемпионате мира с победы

Члены сборной Армении по боксу успешно стартовали на чемпионате мира.

Как передает «Арменпресс», на чемпионате мира, который проходит в Сербии, в Белграде, Гурген Мадоян в 1/32 финала в весовой категории 67 кг боролся со словаком Алязом Сирцели. Во всех трех раундах арбитры преимущество отдавали Мадояну. Второй поединок воспитанника школы имени Владимира Енгибаряна состоится 2 октября. Его соперник - Дамиан Дуркач из Польши.

Ранее, на чемпионате Европы до 22 лет в следующий тур перешел Артур Базеян (57 кг). При взвешивании его соперник весил больше разрешенного, и победа была присуждена армянскому спортсмену.