В Парламенте Армении проходит закрытое обсуждение ситуации на линии соприкосновения и вопросов демаркации

В Национальном собрании Армении проходит закрытое обсуждение «Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации».

Как передает «Арменпресс», закрытое заседание началось в 14:30.

С докладами выступят первый заместитель начальника Генштаба ВС РА Камо Кочунц и командующий пограничными войсками СНБ РА Арман Маралчян.

С инициативой созыва срочного обсуждения выступили оппозиционные депутаты.