В Парламенте Армении проходит закрытое обсуждение ситуации на линии соприкосновения и вопросов демаркации
14:30, 26 Октябрь, 2021
В Национальном собрании Армении проходит закрытое обсуждение «Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации».
Как передает «Арменпресс», закрытое заседание началось в 14:30.
С докладами выступят первый заместитель начальника Генштаба ВС РА Камо Кочунц и командующий пограничными войсками СНБ РА Арман Маралчян.
С инициативой созыва срочного обсуждения выступили оппозиционные депутаты.
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