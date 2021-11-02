Азербайджан передал армянской стороне останки 11 военнослужащих

2 ноября на перекрестке общины Кармир Шука в Мартунинском районе Республики Арцах азербайджанская сторона в сопровождении российских миротворцев передала армянской стороне останки 11 военнослужащих, погибших во время третьей Арцахской войны.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, отмечая, что их личности будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.

С 13 ноября 2020 года по сегодняшний день в результате поисков останков погибших и обмена телами обнаружены останки 1 697 погибших, включая и гражданских лиц.