Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей 

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Д.А.Байрамовым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

Состоялся обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с учетом приближающейся годовщины принятия трехстороннего Заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Проведена «сверка часов» по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. С.В.Лавров акцентировал важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование всего комплекса вопросов отношений Азербайджана и Армении.