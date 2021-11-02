Bees Airline начала перевозить грузы на своих регулярных маршрутах в Ереван и Тбилиси

Авиакомпания Bees Airline сообщила о начале перевозок грузов и почты на своих регулярных маршрутах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на информацию авиаперевозчика.

На данном этапе авиакомпания принимает к перевозкам на регулярных маршрутах Киев-Тбилиси-Киев, Киев-Ереван-Киев и Киев-Шарджа-Киев генеральные и специальные грузы (живые животные, ценные грузы, дипломатическую почту и скоропортящиеся грузы).

«Продажа грузовых перевозок будет производиться через назначенных генеральных агентов в соответствующих странах», — говорится в сообщении.

Напомним, новая украинская авиакомпания Bees Airline рейсы Киев-Ереван начала осуществлять рейсы в Ереван с 3 мая.