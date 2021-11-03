Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

«В ходе встречи была отмечена важность частых встреч между руководителями Комитета государственных доходов РА и федеральных таможенных и налоговых служб РФ и продолжительных активных контактов между таможенными и налоговыми органами двух государств. Была подчеркнута и важность совместных программ по внедрению электронных систем», - сообщили «Арменпресс» в КГД.

Отмечается, что стороны коснулись плавного осуществления административного взаимодействия и обеспечения двустороннего сотрудничества на более высоком уровне с применением современных технологий в рамках договорно-правового поля.