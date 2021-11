Международная премия им. Менделеева присуждена российскому физику Юрию Оганесяну

Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук присуждена российскому ученому, академику Юрию Оганесяну, сообщает Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры. Торжественная церемония вручения премии состоится 15 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Высокая награда присуждена академику Оганесяну "в знак признания прорывных открытий, расширивших границы периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Юрий Оганесян - специалист в области экспериментальной физики атомного ядра, исследований ядерных реакций, синтеза и исследования свойств новых элементов таблицы Менделеева, физики и техники ускорителей заряженных частиц, использования ускоренных тяжелых ионов в нанотехнологиях. Он является одним из основателей нового научного направления - физики тяжелых ионов (совместно с Флеровым). Автор открытия нового класса ядерных реакций - холодного слияния массивных ядер (1974), широко используемых в настоящее время в различных лабораториях мира для синтеза новых элементов, открыл реакции синтеза сверхтяжелых элементов (1975-1978), участвовал в работах по синтезу 104, 105 и 106 элементов таблицы Менделеева.

Под руководством Оганесяна в 2000-х годах в ОИЯИ были выявлены новые химические элементы - от 113 до 118 включительно. В результате этих открытий была обнаружена область стабильности сверхтяжелых ядер.

28 ноября 2016 года Международный союз теоретической и прикладной химии (The International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) присвоил 118-му элементу таблицы Менделеева имя оганесон (символ - Og) - в честь Юрия Оганесяна. Он стал вторым ученым, после американского химика Гленна Сиборга, именем которого при жизни был назван химический элемент.

Вторым лауреатом премии стал профессор Винченцо Бальцани (Болонский университет, Италия), итальянский химик, за свою научную деятельность он отмечен наградами в разных странах, в том числе премией Леонардо да Винчи Европейской академии наук.

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе Российской Федерации в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества. Учреждение премии стало весомым вкладом в проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов. Премия финансируется правительством Российской Федерации.

В этом году, объявленным в России Годом науки и технологий, Международная премия имени Менделеева вручается впервые. Каждый лауреат получит финансовую премию в размере $250 тыс., золотую медаль и диплом.

Комментируя присуждение высокой награды, Оганесян подчеркнул, что учреждение премии имени такого выдающегося человека как Менделеев было блестящим решением.

"Это необычная премия, учрежденная в честь необычного человека. Ее уникальность состоит в том, что эта премия присуждается сразу в четырех областях науки: математика, физика, химия и биология, но при этом претендента может быть только два. Организаторы премии смогли тем самым отразить выдающийся и разносторонний научный талант самого Дмитрия Ивановича Менделеева, который, в том числе, был прекрасным лектором и с успехом занимался решением прикладных задач. Это смелый и абсолютно новаторский подход к оценке научной деятельности. Будущее научных открытий - за синергией научных идей из разных областей науки", - приводит слова лауреата пресс-служба ОИЯИ.