Хоакин Капаррос назвал состав национальной сборной Армении

опубликовал список футболистов, которые будут готовиться к отборочным играм ЧМ-2022.атчисостоятся 11 и 14 ноября в Ереване соответственно.

в пресс-службе ФФА, м

Впервые под знамена национальной команды призван полузащитник «Урарту» Нарек Григорян, а защитник «Арарата» Грайр Мкоян не был вызван из-за травмы. Всего в национальную сборную приглашены 27 футболистов.

Вратари:

Давид Юрченко - «Алашкерт»

Станислав Бучнев - «Пюник»

Арсен Бегларян - «Урарту»

Защитники:

Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)

Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)

Вараздат Ароян - «Кадис» (Испания)

Андре Чалишир - «Силькеборг» (Дания)

Жоао Жорди Арарат Монрой - «Ноа»

Давид Тертерян - «Арарат-Армения»

Жирайр Маргарян - «Арарат»

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Полузащитники:

Генрих Мхитарян - «Рома» (Италия)

Соломон Име Удо - «Атырау» (Казахстан)

Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)

Ваан Бичахчян - «Жилина» (Словакия)

Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)

Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Вбеймар Ангуло - «Арарат-Армения»

Артем Аванесян - «Арарат-Армения»

Эрик Варданян - «Пюник»

Нарек Григорян - «Урарту»

Нападающие:

Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)

Лукас Селараян - «Коламбус Крю» (США)

Ишхан Гелоян - «Балтика» (Россия)

Норберто Балекян - «Бока Хуниорс» (Аргентина)

Александр Карапетян - «Ноа».

Наша дружина начнет подготовку к предстоящим матчам 8 ноября, проведя сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола.