Черноморский флот начал слежение за американским кораблем Mount Whitney

Черноморский флот отслеживает действия американского корабля Mount Whitney в Черном море, как передает Арменпресс, об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Корабль зашел в акваторию Черного моря 4 ноября. Ранее 30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, сообщал 6-й оперативный флот США. По данным Национального центра управления обороной РФ, российские военные сразу начали за ним слежение.

Корабль USS Mount Whitney является флагманом 6-го оперативного флота. Он предназначен для управления и координации действий ВМС, располагает многочисленными приборами для ведения радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой в интересах боевых кораблей. Корабль может в реальном времени передавать и принимать большие объемы данных в любую точку Земли через защищенные каналы связи. Все это позволяет американскому командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.