Время в Ереване: 11:07:36,   5 Ноябрь

Давид Чалоян вышел в финал Чемпионата мира по боксу

Давид Чалоян вышел в финал Чемпионата мира по боксу

Член сборной Армении по боксу Давид Чалоян вышел в финал Чемпионата мира. Как сообщает Арменпресс, в полуфинале проходящего в Сербии чемпионата мира Чалоян встретился с представителем Азербайджана и одержал победу со счетом 5:0. Спустя 12 лет Армения снова участвует в финале чемпионата мира.

Финал состоится 5 ноября. В супертяжелой весовой категории у Армении впервые появится призер чемпионата мира.

Позже в полуфинале выступит бронзовый призер Олимпийских игр Ованес Бачков.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]