Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

"Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Высшего госсовета СГ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

Путин назвал подписание декрета об интеграции серьезным шагом вперед.

"Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", — подчеркнул он.

Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т. д.

Кроме того, лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.

Как ранее заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи Минобороны стран.

Концепция миграционной политики определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом возрастания миграционных потоков, указывал Мезенцев.

Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.