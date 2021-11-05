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Иран нарастил количество обогащенного до 60% урана до 25 кг

Иран нарастил количество обогащенного до 60% урана до 25 кг

Количество урана в Иране, обогащенного до 60%, достигло 25 кг. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"На сегодняшний момент мы произвели 25 кг урана, обогащенного до 60%", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Чиновник добавил, что количество урана, обогащенного до 20%, превысило 210 кг.


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