Государственный министр Арцаха встретился с послом Армении в США Лилит Макунц

3 ноября в честь государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна в посольстве Армении в США был организован прием, где состоялась встреча с послом Лилит Макунц.

Государственный министр и его главный советник Давид Акопян представили ситуацию в Арцахе, имеющиеся основные проблемы и видение относительно будущего развития Арцаха и вовлеченности диаспоры в этот процесс. Артак Бегларян подчеркнул, что ожидания от диаспоры не столь материальны, как содействие диаспоры своими большими человеческими ресурсами в развитии долгосрочных возможностей в Арцахе.

В ходе встречи с послом РА Лилит Макунц был обсужден ряд вопросов по визиту государственного министра в США и защиты прав и интересов арцахцев. Артак Бегларян также провел встречи с членами комитета Ай Дата Америки и руководителями действующих в Вашингтоне офисов Армянской ассамблеи Америки, представил им видение будущего Арцаха и обсудил перспективы эффективного сотрудничества.

Во всех встречах участие принимал и постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян.