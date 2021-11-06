Председателем попечительского совета ЕГУ избран вице-премьерРА Сурен Папикян

В конференц-зале Ученого совета ЕГУ 6 ноября прошло первое заседание недавно сформированного Совета попечителей фонда «Ереванский государственный университет», на котором были избраны председатель и секретарь Совета.

Как передает Арменпресс, ЕГУ сообщает, что вице-премьер РА Сурен Папикян был избран председателем Совета попечителей ЕГУ, а секретарем избран представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян.