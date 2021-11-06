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Председателем попечительского совета ЕГУ избран вице-премьерРА Сурен Папикян

Председателем попечительского совета ЕГУ избран вице-премьерРА Сурен Папикян

В конференц-зале Ученого совета ЕГУ 6 ноября прошло первое заседание недавно сформированного Совета попечителей фонда «Ереванский государственный университет», на котором были избраны председатель и секретарь Совета.

Как  передает Арменпресс, ЕГУ сообщает, что вице-премьер РА Сурен Папикян был избран председателем Совета попечителей  ЕГУ, а секретарем избран представитель  Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян.


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