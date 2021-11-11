Никол Пашинян принял посла Италии в Армении

Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в Армении Альфонсо Ди Риццо. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарата премьер-министра. Премьер-министр поздравил посла со вступлением на должность и пожелал ему успехов.

«Никол Пашинян придал важность развитию политического и экономического сотрудничества между Арменией и Италией, и выразил уверенность, что совместными усилиями правительств двух стран удастся достичь конкретных результатов. Особо было подчеркнуто развитие двустороннего экономического сотрудничества, в том числе проведение бизнес форумов и развитие деловых связей. Никол Пашинян с теплотой вспомнил свой официальный визит в Италию в 2019 году. Он сказал, что взаимные визиты на высоком уровне придают новый импульс расширению сотрудничества в разных сферах», - сообщили в Аппарате правительства.

Альфонсо Ди Риццо заверил, что за время своего пребывания в Армении он приложит все усилия для укрепления сотрудничества между двумя странами. Посол подчеркнул необходимость развития торгово-экономических связей, добавив, что итальянская сторона заинтересована в обсуждении и реализации новых инвестиционных программ с Арменией.

Собеседники расширение сотрудничества в различных сферах экономики, включая высокие технологии, туризм, строительство, сельское хозяйство посчитали перспективным, подчеркнув, что оно имеет большой потенциал. Стороны обсудили активизацию деятельности армяно-итальянской межправительственной комиссии, возможность проведения в ближайшее время заседания, а также вопросы сотрудничества в области здравоохранения, юстиции и в других сферах.