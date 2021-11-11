Путин и Меркель обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Евросоюза

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющей обязанности федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами.

Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который всё больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.