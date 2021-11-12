ABC: в трех университетах США объявили эвакуацию после сообщений о бомбах

Университет Южной Калифорнии, Нью-Йоркский университет и Массачусетский технологический институт издали приказы об эвакуации кампусов в четверг в связи с поступившими угрозами взрыва. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телекомпания ABC.

Информацию о бомбе, якобы заложенной на территории Университета Южной Калифорнии, правоохранительные органы, завершившие осмотр зданий, уже назвали недостоверной, вуз продолжает работу. Свидетельств нахождения взрывного устройства на территории Массачусетского технологического института также не обнаружено.

За последнюю неделю несколько вузов в США эвакуировали персонал и учащихся в связи с угрозами взрыва, которые впоследствии оказывались ложными. Так, в пятницу эвакуацию проводил Йельский университет, в воскресенье - Колумбийский, Корнеллский и Брауновский.