Армения и Швейцария подписали меморандум об исключении двойного налогообложения

Министр финансов Республики Армения Тигран Хачатрян и временный поверенный в делах Швейцарской Конфедерации в Армении Стефан Клетцли 12 ноября подписали меморандум об исключении двойного налогообложения по линии налогов на прибыль и имущество между Республикой Армения и Швейцарской Конфедерацией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства финансов, соглашением предусматривается установить, что дивиденды будут облагаться налогами по льготным ставкам, в частности, предусматривается повысить порог участия в контексте применения льготной ставки с 25% до 50% и понизить ставки налогообложения дивидендов, установив их соответственно 0-5% в случае обеспечения инвестиций.

В завершение мероприятия министр Хачатрян назвал эффективными совместную программу со Швейцарской Конфедерацией и сотрудничество с Арменией, выразив готовность к его углублению.

В свою очередь Штефан Клетцли отметил, что между Арменией и Швейцарией существуют давние дипломатические отношения, в рамках которых реализовано много совместных инициатив. Он приветствовал шаги, предпринятые правительством Армении для улучшения деловой среды и поощрения частных инвестиций в текущей экономической ситуации.