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Начальник Генерального штаба ВС Армении принял новоназначенного военного атташе при посольстве Индии 

Начальник Генерального штаба ВС Армении принял новоназначенного военного атташе при посольстве Индии 

Начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Артак Давтян принял 12 ноября Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Республике Армения г-на Кишана Дан Девала и новоназначенного военного атташе при посольстве Индии бригадного генерала Раджеша Пушкаря (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Артак Давтян поздравил бригадного генерала Пушкаря с аккредитацией в Армении, пожелав успехов в миссии в Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Была подчеркнута важность взаимных визитов военных делегаций и проведения совместных военно-образовательных, профессиональных и военных учений с целью обмена опытом.


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