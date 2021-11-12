Начальник Генерального штаба ВС Армении принял новоназначенного военного атташе при посольстве Индии 

Начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Артак Давтян принял 12 ноября Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Республике Армения г-на Кишана Дан Девала и новоназначенного военного атташе при посольстве Индии бригадного генерала Раджеша Пушкаря (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Артак Давтян поздравил бригадного генерала Пушкаря с аккредитацией в Армении, пожелав успехов в миссии в Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Была подчеркнута важность взаимных визитов военных делегаций и проведения совместных военно-образовательных, профессиональных и военных учений с целью обмена опытом.