Межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор двусторонне закрыта. Ведутся переговоры с Азербайджаном

Полиция МВД Республики Арцах сообщает, что из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор двусторонне закрыта.

«Правоохранительные органы Республики Арцах вместе с российскими миротворческими силами ведут переговоры с противоборствующей стороной с целью организации бесперебойного движения.

Другие подробности инцидента будут опубликованы позже», - как передает Арменпресс говорится в сообщении.