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Межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор двусторонне закрыта. Ведутся переговоры с Азербайджаном

Межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор двусторонне закрыта. Ведутся переговоры с Азербайджаном

Полиция МВД Республики Арцах сообщает, что из-за инцидента между армянской и азербайджанской сторонами межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор двусторонне закрыта.

«Правоохранительные органы Республики Арцах вместе с российскими миротворческими силами ведут переговоры с противоборствующей стороной с целью организации бесперебойного движения. 

Другие подробности инцидента будут опубликованы позже», - как  передает Арменпресс говорится в сообщении.

 


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