Межгосударственная автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор двусторонне открыта
10:21, 13 Ноябрь, 2021
Межгосударственная автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта с обеих сторон.
Об этом Арменпресс сообщили в полиции Министерства внутренних дел Республики Арцах.
«Свободное и безопасное передвижение обеспечат российские миротворческие войска.
Позже полиция Республики Арцах предоставит дополнительную информацию об инциденте между армянской и азербайджанской сторонами», - говорится в сообщении.
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