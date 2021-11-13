Бросившего гранату в сторону азербайджанцев в районе Шушипередадут армянской стороне. ЗПЧ Арцаха

В связи с инцидентом, зарегистрированным на Шушинском участке межгосударственной дороги Степанакерт-Бердзор ранним утром 13 ноября в штабе российских миротворческих сил находится гражданин Республики Арцах.

Об этом, как передает Арменпресс, заявил защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

«В ходе переговоров с российской стороной мы получили разъяснение, что гражданин Арцаха был доставлен к ним по соображениям безопасности и в ближайшие часы будет передан правоохранительным органам Арцаха. Сотрудники аппарата Омбудсмена посетят этого гражданина с целью оказать ему необходимую юридическую помощь. Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время», - написал Степанян.

Ранее Служба национальной безопасности Арцаха сообщила, что 13 ноября СНБ Республики Арцах получила информацию о том, что рано утром на межгосударственной трассе Степанакерт-Бердзор, недалеко от КПП Шуши, в ответ на провокационные действия азербайджанских военнослужащих неизвестный бросил взрывное устройство на участке блокпоста, после чего межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор была двусторонне перекрыта.

Согласно сообщению СНБ,правоохранительные органы Республики Арцах совместно с российскими миротворческими войсками проводят соответствующие оперативно-розыскные и уголовно-процессуальныеые мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.