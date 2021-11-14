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В 5 общинах Армении проходят выборы ОМС

В 5 общинах Армении проходят выборы ОМС

14 ноября выборы в Органы местного самоуправления по пропорциональной системе проходят в общинах Республики Армения - Степанаван, Капан и Иджеван, а в общинах Арзни и Лермонтово очередные выборы проводятся по мажоритарной системе. В общине Арзни   проходят выборы члена Совета старейшин, в Лермонтово – выборы главы общины и члена Совета старейшин.

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии Республики Армения, для проведения вышеуказанных выборов было сформировано всего 99 избирательных участков. 

В 8.00 часов утра все 99 избирательных участков, созданных для выборов, были открыты — в соответствии с Избирательным кодексом РА для приема первых избирателей. Для электронной регистрации избирателей на местных выборах задействовано 167 технических устройств.

Для выполнения наблюдательской миссии за выборами были аккредитованы 8 местных общественных организаций, а также аккредитованы 20 средств массовой информации — для освещения хода выборов.


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