Азербайджан пытался обеспечить позиционное продвижение в восточном направлении. Жертв со стороны РА нет

14 ноября около 13:00 часов подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника утвердиться в этом районе. Ситуация пока остается напряженной.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Республики Армения.

«В настоящее время при посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации. «С армянской стороны потерь нет», - сообщили в Минобороны РА, добавив, что будут регулярно предоставлять информацию о дальнейшем развитии ситуации.