“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Овик Чархчян: Чаренц и Арменуи: Роман с огнем

В книге впервые представлена наиболее полная история любви поэта Егише Чаренца и Арменуи Тигранян, основанная на недавно обнаруженных документах и неизвестных фактах.

Ему суждено было пройти через испытания, сложные дилеммы и неизбежные решения нежданных чувст, настигших в трудные и разрушительные времена. В противостоянии любви реалиям, казалось, поражение человеческих тонких чувств и светлых желаний будет неизбежным. Однако, несмотря на личную трагедию и тяжелые потери, герои по-прежнему остались верны своим двум духовным божествам - красоте и поэзии. Книгу издал «Антарес».

Переводная литература

Еврипид: Трагедии

В сборнике пять известных трагедий Еврипида (480-406 гг. до н.э.) - «Медея», «Ипполит», «Электра», «Вакханки» и «Ифигения в Авлиде». Кстати, по сведениям Плутарха, некоторые акты «Вакханок» были поставлены во дворце царя Армении Артавазда II. Все трагедии переведены с оригинала. В предисловии анализ, структурные и пространственные особенности трагедий, краткое жизнеописание Еврипида, особенности древнегреческого театра. Трагедия «Вакханки» впервые в переводе с оригинала Арама Топчяна была опубликована в 1995 году. Перевод с древнегреческого и предисловие: Гоар Мурадян, Арама Топчяна; Книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Эван Ознос: Джо Байден

Президента Джозеф Р. Байдена-младшего еще называют и очень удачливым и очень неудачливым человеком. Он имел стабильную политическую карьеру в течение 50 лет и дошел до Белого дома. В то же время этот подъем сопровождался тяжелыми личными потерями, разочарованиями и страданиями. Известный журналист Эван Ознос представил в книге качественную журналистику и более широкий контекст. Он показал характер и значение президентских выборов 2020 года. Книга основана на обширных интервью, данных автору. Автор поддерживает тесные контакты с Байденом и его семьей. Его собеседниками были президент Барак Обама, Кори Букер, Эми Клобушар, Пит Буттиджич и многие другие активисты, советники, оппозиционеры, более 100 человек. Этот книжный портрет проливает свет на долгую и насыщенную событиями карьеру Байдена. Байден в Сенате, затем, как вице-президент Обамы, он в Белом доме на протяжении 8 лет. Проиграв президентскую гонку Хиллари Клинтон, Байден преодолел политическую пустоту и решил бросить вызов Дональду Трампу и назначить Камалу Харрис своим вице-президентом. В этом красочном портрете автор представляет Байдена и с его недостатками и с его решительностью. Байден - человек, переживший трагедии и страдания, что в этот исторический период удивительно соответствует его положению. Переводчик: Давид Саркисян; Книгу издал “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.