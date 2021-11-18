Главы МИД Армении и Кипра подчеркнули важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 ноября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян проинформировал своего коллегу о ситуации, сложившейся в результате недавних боевых действий азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Республики Армения.

Министр Мирзоян отметил, что очередная агрессия против территориальной целостности Республики Армения является продолжением проникновения азербайджанских вооруженных сил в направлении Гегаркуникской и Сюникской областей с 12 мая текущего года. Он подчеркнул необходимость четкой и адресной реакции на провокационные действия Азербайджана, угрожающие региональной стабильности.

В ходе беседы также была подчеркнута необходимость мирного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В ходе обсуждения актуальных гуманитарных вопросов были подчеркнута важность репатриации армянских военнопленных, заложников и других лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане, а также обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций в Арцах.