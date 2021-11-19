Азербайджан должен признать и уважать суверенитет Армении: конгрессмен США выразила поддержку армянскому народу

Кэтрин Кларк, член Палаты представителей США, призвала Азербайджан уважать суверенитет Армении.

Как передает «Арменпресс», она сделала заметку на своей странице в Twitter.

«Я поддерживаю армянский народ, который подвергся очередному неспровоцированному нападению. Азербайджан должен признать и уважать суверенитет Армении. Я осуждаю этот акт агрессии и призываю правительство Азербайджана придерживаться прошлогоднего мирного соглашения», - написала она.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.