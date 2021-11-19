В Армении за прошедший день подтверждено 799 случаев заражения COVID-19, количество смертей сократилось

По состоянию на 11:00 19 ноября в Армении всего подтверждено 332 713 случаев заражения COVID-19, 301 856 из которых вылечились, есть 7 212 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 22 243 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 8 148 тестов. Подтверждено 799 случаев заражения COVID-19, вылечились 1 903 заболевших, есть 29 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 289 360 тестирований.