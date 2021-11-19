Российские клубы заинтересованы в Генрихе Мхитаряне

Российские клубы заинтересованы в услугах полузащитника итальянской сборной «Рома» Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут зарубежные СМИ. Это клубы «Спартак», ЦСКА и «Зенит» Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в период зимнего трансферного окна может покинуть «Рому». Армянский полузащитник недоволен тем, что у него в «Роме» стало меньше игрового времени. Жозе Моуринью видит Мхитаряна в другой игровой позиции, что также может стать причиной ухода.