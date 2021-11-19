Всеармянский фонд «Айастан» реализует программы, направленные на развитие общин Сюника
По инициативе президента Армении Армена Саркисяна Всеармянский фонд «Айастан» приступил к реализации программ в Сюникской области, направленных на решение ряда вопросов общественной, образовательной и социальной значимости.
Как сообщает «Арменпресс», фонд распространил сообщение, в котором отмечается, что с помощью партнеров со всего мира на первом этапе программы в ряде населенных пунктов Сюникской области будут установлены солнечные водонагреватели.
В сообщении говорится, что солнечными водонагревателями смогут пользоваться жители приграничных сел Шурнух, Хознавар, Аравус.
В 33 домах Хознавара уже установлены солнечные водонагреватели, работы продолжаются. Планируется также на общественных зданиях установить солнечные фотоэлектрические станции.
Отмечается, что 13 домов в общине Аравус уже оснащены солнечными водонагревателями. 150 жителей будут освобождены от расходов на горячую воду, что снизит потребление газа примерно на 70%.
В общине Давид Бек будет установлено 109 солнечных водонагревателей. Чтобы сохранить тепло внутри помещения в школе общины заменили двери и окна и отремонтировали крышу. Такие же работы будут проведены в общине Чакатен.
Всеармянский фонд «Айастан» первостепенным вопросам общин Сюникской области уделит особое внимание.
Президент республики, председатель попечительского совета фонда Армен Саркисян, при посещении общин Сюникской области, встретившись с руководителями общин, предложил им представить информацию об основных проблемах общин. Он выразил готовность максимально содействовать их разрешению.В результате обсуждений была составлена специальная программа по решению ряда вопросов, которая поэтапно реализуется совместными усилиями Аппарата президента республики и Всеармянского фонда «Айастан».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен