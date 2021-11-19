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В Национальной галерее Армении открылась выставка “Один день в Помпеи”

В Национальной галерее Армении открылась выставка “Один день в Помпеи”

В Национальной галерее Армении при содействии посольства Италии в Армении и Археологического парка Помпеи открылась выставка “Один день в Помпеи”.

Как сообщает Арменпресс, на выставке представлены археологические артефакты, отражающие повседневную жизнь и уклад, нравы и обычаи древнеримского города Помпеи, до 18-19 века погребенного под 3-6 метровым слоем лавы и пепла в результате извержения Везувия в 79 году. 

Обширная экспозиция включает предметы быта, мраморные и бронзовые статуэтки, изысканные золотые и серебряные украшения, фрагменты фресок, другие уникальные экспонаты, дающие представление о жизни некогда цветущего города вплоть до его трагической гибели. На выставке представлены также гипсовые слепки тел некоторых жертв извержения, сохранившие положения тел в момент катастрофы.

Фото: Геворга Перкуперкяна


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