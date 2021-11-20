Covid-19: в Армении подтверждено 870 новых случаев, выздоровел 2161 гражданин

По состоянию на 11:00 часов 20 ноября, в Армении подтверждено 333583 случая заболевания коронавирусом, из которых 304017 случаев излечения, а 7253 случая - со смертельным исходом. В настоящее время курс лечения от коронавируса проходят 20909 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

За сутки проведено 9660 тестирований, по результатам которых подтверждено 870 новых случаев заболевания коронавирусом, 2161 гражданин выздоровел, зарегистрирован 41 смертельный исход.

Общее количество тестов составило 2.299.020.