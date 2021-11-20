Саакашвили перевели в военный госпиталь
11:29, 20 Ноябрь, 2021
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тюремного госпиталя Тбилиси в военный госпиталь в Гори.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Бывшего президента сопровождали его мать, лечащий врач, персонал тюремной больницы и адвокат.
Военный госпиталь окружила полиция.
Ранее сообщалось, что Саакашвили прекратил голодовку, которую он начал после своего ареста.
28 сентября Саакашвили прибыл в Грузию из Украинына пароме, спрятавшись в грузовом отсеке с молочными продуктами. Его арестовали 1 октября.
Власти Грузии обвиняют Саакашвили в попытке подготовки государственного переворота в стране.
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