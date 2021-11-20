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Covid-19: вАрцахе зарегистрировано 36 новых случаев

Covid-19: вАрцахе зарегистрировано 36 новых случаев

18 ноября в Республике Арцах проведено 142 тестирования, по результатам которых  зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как спередаетАрменпресс, Минздрав Арцаха сообщает, что 134 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 21 пациента как крайне тяжелое, 79, в том числе и молодых людей - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому. 

В 2021 году с целью лабораторного выявления коронавируса был обследован 21141 гражданин, и у 3438из них тесты дали положительный результат. 

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше


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