Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

Католикос Всех Армян поздравил Патриарха Московского и Всея Руси с юбилеем

Католикос Всех Армян поздравил Патриарха Московского и Всея Руси с юбилеем

 Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Католикос Всех Армян Гарегин  II  направил Патриарху  Московскому и всея Руси Кириллу поздравительное послание по случаю его 75-летия. 

Об этом Арменпресс сообщили из информационной системы Первопрестольной. 

В  послании, в частности,говорится:

"Ваше Святейшество, вся Ваша жизнь, Ваше патриаршее служение полностью посвящены укреплению роли Церкви Христовой в мире, успешному утверждению вечных истин Святого Евангелия, укоренению духовных и нравственных ценностей в сердцах людей – с  сознанием важности духовной миссии в  преодолении вызовов и создании мира и благоденствия. Ваше пастырское слово и наставления сегодня служат маяком для многих – в утешении и духовном просвещении слабых.

В этот знаменательный день мы с удовлетворением  отмечаемВаш личный вклад в развитие более тесных связей и партнерства между нашими Церквями, что, в свою очередь, является важным посланием для наших собратьев по всему миру. Мы высоко ценим Ваше теплое отношение к Армянской церкви, армянскому народу, которое выражается в Вашей заботе, неустанных усилиях по мирному урегулированию карабахского конфликта, сохранению армянского наследия и безопасной деятельности Дадиванка».

Католикос Всех Армян пожелал Патриарху Кириллу долгих лет благополучной жизни, Божьей поддержки в папском служении на благо России и   Русской Церкви.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]