Президент Арцаха созвал совещание с участием высокопоставленного офицерскогосоставаСНБ
17:10, 20 Ноябрь, 2021
20 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочую встречу с участием директора Службы национальной безопасности Арцахской Республики Ашота Акопджаняна и высокопоставленного офицерскогосостава Службы национальной безопасности.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.
Обсуждались вопросы внутренней и внешней безопасности республики.
Глава государства дал ряд поручений по преодолению существующих вызовов и предотвращению возможных проблем с безопасностью.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен