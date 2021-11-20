Армения подтвердила участиев саммите Ереван-Баку на высшем уровне в Брюсселе

Армения согласилась принять участиев саммите Ереван-Баку на высшем уровне 15 декабря в Брюсселе.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

Европейский союз (ЕС) выступил 19 ноября с заявлением, в котором говорится, что председатель Европейского совета Шарль Мишель 19 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы продолжить состоявшееся в начале этой недели обсуждение ситуации в регионе и в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря.

«Президент Шарль Мишель предложил принять премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для встречи в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Лидеры согласились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в регионе и способы преодоления напряженности для стабильного, процветающего Южного Кавказа, что поддерживает ЕС», - говорится в заявлении.

Было отмечено, что лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую связь на уровне министров обороны как механизм предотвращения инцидентов.

Участие на саммите в Брюсселе подтвердил и МИД Азербайджана.