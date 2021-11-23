Стоимость золота опустилась ниже $1800 за тройскую унцию впервые с 5 ноября

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $1800 за тройскую унцию впервые с 5 ноября 2021 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 11:55 мск, цена драгметалла опускалась на 0,4%, до $1779,1 за тройскую унцию, однако к 12:10 мск снижение замедлилось до 0,2%, золото торговалось на уровне $1802,5 за унцию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По состоянию на 12:15 мск, золото дешевело на 0,24%, до $1801,9 за унцию.

В то же время акции золотодобывающих компаний РФ в ходе торгов на Мосбирже демонстрировали положительную динамику. Так, акции Petropavlovsk росли на 9%, а "Полюса" - на 1,2%.