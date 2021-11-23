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В Национальном Собрании пройдут слушания по демаркации и делимитации

В Национальном Собрании пройдут слушания по демаркации и делимитации
ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Парламентские слушания пройдут в 11:00 25 ноября в зале заседаний НС. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания РА.

«Слушания состоятся по проекту заявления НС «Вопросы демаркации и делимитации», представленному фракцией НС «Айастан»», - говорится в сообщении НС.
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