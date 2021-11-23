На данный момент переговорный процесс с Турцией не ведется: пресс-секретарь МИД РА







«Как сказано в программе правительства, Армения всегда была готова к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий. Ряд международных партнеров, в том числе наша союзница Россия, заявили, что готовы поддержать процесс нормализации армяно-турецких отношений. И в ходе обсуждений с нашими российскими партнерами мы сообщили, что готовы к нормализации отношений без предусловий. Если и когда процесс пойдет вперед, мы, конечно, проинформируем общественность о развитии событий. В то же время хочу отметить, что на данный момент переговорный процесс с Турцией не ведется », - сказал



В разделе «Внешняя политика» пятилетней программы 2021-2026 гг. правительства Республики Армения говорится, что Армения всегда была готова к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что отвечает интересам региональной стабильности, безопасности и экономического развития.



С августа 2021 года Ереван и Анкара несколько раз обменивались позитивными сигналами о нормализации двусторонних отношений, но, несмотря на ряд заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, никаких практических шагов в этом направлении сделано не было.



26 августа, во время встречи с послами иностранных государств в Турции, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после недавней войны в Арцахе появились новые возможности для прогресса в установлении мира и стабильности в регионе, после чего Никол Пашинян заявил во время правительства. сессии, что «есть определенные позитивные сигналы из Турции с точки зрения регионального мира». Премьер-министр добавил, что Ереван оценит эти сигналы и положительно отреагирует на положительные.



19 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что премьер-министр Грузии передал ему предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако пресс-секретарь премьер-министра Армении ответил, что премьер-министр считает, что встречам на высшем уровне должны предшествовать рабочие встречи. обсуждения.



20 ноября во время рабочего визита в Париж министр иностранных дел РА опубликовал интервью авторитетной французской газете Le Figaro, в котором Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос, готова ли Армения к нормализации отношений с Турцией, сказал, что Армения всегда заявляла, что она готова нормализовать двусторонние отношения без предварительных условий, несмотря на огромную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны против Арцаха. Министр добавил, что Ереван получил позитивные сигналы от Турции о возобновлении диалога, но Анкара предлагает новые условия для нормализации отношений, в том числе вопрос о «коридоре», соединяющем Азербайджан и Нахичевань, который вообще не может обсуждаться.





Арам Саргсян ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На данный момент переговоры о нормализации двусторонних отношений между Арменией и Турцией не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян в беседе с «Арменпресс» , имея в виду продолжающиеся обсуждения по нормализации армяно-турецких отношений.«Как сказано в программе правительства, Армения всегда была готова к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий. Ряд международных партнеров, в том числе наша союзница Россия, заявили, что готовы поддержать процесс нормализации армяно-турецких отношений. И в ходе обсуждений с нашими российскими партнерами мы сообщили, что готовы к нормализации отношений без предусловий. Если и когда процесс пойдет вперед, мы, конечно, проинформируем общественность о развитии событий. В то же время хочу отметить, что на данный момент переговорный процесс с Турцией не ведется », - сказал «Арменпресс» пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.В разделе «Внешняя политика» пятилетней программы 2021-2026 гг. правительства Республики Армения говорится, что Армения всегда была готова к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что отвечает интересам региональной стабильности, безопасности и экономического развития.С августа 2021 года Ереван и Анкара несколько раз обменивались позитивными сигналами о нормализации двусторонних отношений, но, несмотря на ряд заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, никаких практических шагов в этом направлении сделано не было.26 августа, во время встречи с послами иностранных государств в Турции, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после недавней войны в Арцахе появились новые возможности для прогресса в установлении мира и стабильности в регионе, после чего Никол Пашинян заявил во время правительства. сессии, что «есть определенные позитивные сигналы из Турции с точки зрения регионального мира». Премьер-министр добавил, что Ереван оценит эти сигналы и положительно отреагирует на положительные.19 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что премьер-министр Грузии передал ему предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако пресс-секретарь премьер-министра Армении ответил, что премьер-министр считает, что встречам на высшем уровне должны предшествовать рабочие встречи. обсуждения.20 ноября во время рабочего визита в Париж министр иностранных дел РА опубликовал интервью авторитетной французской газете Le Figaro, в котором Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос, готова ли Армения к нормализации отношений с Турцией, сказал, что Армения всегда заявляла, что она готова нормализовать двусторонние отношения без предварительных условий, несмотря на огромную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны против Арцаха. Министр добавил, что Ереван получил позитивные сигналы от Турции о возобновлении диалога, но Анкара предлагает новые условия для нормализации отношений, в том числе вопрос о «коридоре», соединяющем Азербайджан и Нахичевань, который вообще не может обсуждаться.Арам Саргсян