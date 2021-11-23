Премьер-министр Армении отметил важность въезда миссии ЮНЕСКО по сбору фактов в Нагорный Карабах
15:44, 23 Ноябрь, 2021
15:44, 23 ноября, 2021
ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя генерального секретаря ООН, верховного представителя Альянса цивилизаций Мигеля Шара Нгеля Моратиноса.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает аппарат премьер-министра РА, уточнив, что Никол Пашинян отметил, что это первый визит Альянса цивилизаций ООН в Республику Армения на таком высоком уровне, и выразил надежду, что этот визит будет успешным, будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества, а также диалога между народами нашего региона.
Верховный представитель Моратинос представил основные направления Альянса цивилизаций, как использовать роль и участие Армении в работе Альянса. Он добавил, что в рамках своего мандата Альянс цивилизаций готов содействовать терпимости в регионе, межконфессиональному диалогу и защите религиозных святынь.
Премьер-министр Пашинян подчеркнул шаги, направленные на продвижение диалога и терпимости в регионе, подчеркнув при этом необходимость адекватного ответа международного сообщества на агрессивные действия Азербайджана.
Премьер-министр обратил внимание г-на Моратиноса на факты уничтожения и искажения армянского историко-культурно-религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, в результате агрессии против Арцаха, в том числе действий азербайджанской стороны в отношении церкви Сурб Казанчецоц и монастырского комплекса Дадиванк в Шуши. Премьер-министр использовал въезд миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в Нагорный Карабах и прилегающие районы, подчеркнув деструктивную политику Азербайджана в этом отношении.
Никол Пашинян также подчеркнул необходимость гуманитарной миссии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Арцахе.
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