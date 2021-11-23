Стратегические бомбардировщики США активизировались вблизи границы России: Шойгу

Стратегическая бомбардировочная авиация Военно-воздушных сил США значительно активизировалась в непосредственной близости от государственной границы России на востоке, летчики отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов, такие действия создают угрозу и для Китая. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ во вторник.

Шойгу отметил, что "в ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара".

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов", - сказал министр.

"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах", - отметил Шойгу РФ.