Пашинян назвал важными частые контакты между представителями Армении и Азербайджана

Из общих реалий следует, что контакты между представителями Армении и Азербайджана должны быть более частыми, чтобы возможно было разрешать ситуацию и находить решения, пытаясь избежать кризисов. Как сообщает Арменпресс", премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в рамках онлайн-пресс-конференции, организованной для представителей СМИ и неправительственных организаций, отвечая на вопрос, почему Ереван и Баку решили использовать платформу саммита Восточного партнерства, который вне рамок Минской группы ОБСЕ.

«Еще летом я несколько раз заявлял, что Республика Армения готова к встречам и переговорам с Азербайджаном на высоком и высшем уровне в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как вы знаете, главы МИД уже встречались в таком формате. Ожидаем, что и сопредседатели Минской группы ОБСЕ организуют такую встречу. Мы уже заявили об этом и выразили готовность», - сказал Пашинян.

Говоря о предстоящей 15 декабря встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, премьер отметил, что это не новость, так как председатель Совета Европы Шарль Мишель выдвинул такую идею во время своего визита в регион летом текущего года, заявив, что состоится саммит Восточного партнерства и предложил организовать такую встречу.

«Я не отклонил этo предложение, принял его, сказав, что ближе к декабрю мы уточним свою позицию. При уже известных обстоятельствах он позвонил мне и президенту Азербайджана. Мы оба подтвердили свое и участие в саммите Восточного партнерства, и готовность встретиться в рамках саммита», - сказал Пашинян.