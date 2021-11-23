На рабочем уровне мы никогда не слышали от Азербайджана фразы «коридор»: Пашинян

Армения сама решает, как обеспечить сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью: коридорной логики не существует. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в ходе онлайн-пресс-конференции, коснувшись замечания о том, что Азербайджан, используя фразу «беспрепятственное движения», зафиксированную в 9-м пункте заявления от 9 ноября, утверждает, что это означает суверенный коридор.

Пашинян ответил. «Если бы это означало суверенный коридор, то было бы написано «суверенный коридор». Тем более, что слово «коридор» используется в том же документе для обозначения Лачинского коридора, и написано, что Лачинский коридор находится под контролем России. Логичнее сказать, что эта же формулировка означает «исключение коридора».

Реализация 9 пункта заявления принята в реализацию заявлением от 11 января 2021 года. Трехсторонняя рабочая группа, созданная на основании заявления от 11 января при участии Азербайджана, заявила, что вновь открытые дороги будут действовать в рамках суверенитета и территориальной целостности стран.

«Т.е. проходящая дорога должна находиться под суверенитетом данной страны. И использование дорог должно происходить на паритетной основе. Т.е. есть два вопроса, первый - это вопрос суверенитета, о котором также заявляла Россия. На рабочем уровне мы никогда не слышали от Азербайджана фразы «коридор». В трехсторонней рабочей группе тоже отмечено, что нет [коридорной логики]. Во-вторых, почему для нас должно быть неприемлемо то, чего нет? Зачем нам вообще это обсуждать?» - сказал премьер-министр.

Премьер-министр рассказал о политике шантажа Азербайджана: «Назвали «Зангезурским коридором» и говорят, что если Армения не предоставит коридор, то они получат его войной. Армения должна довести этот факт до сведения международного сообщества. И Армения должна показать это как откровенно агрессивную политику Азербайджана, которая должна получить адекватную международную оценку».

При этом Пашинян заверил, что Армения не только готова, но и заинтересована в открытии региональных коммуникаций, отметив, что Армения находится в блокаде 30 лет, и это возможность разблокировки. «Следующий вопрос - это вопрос маршрутов, который тоже содержит много нюансов. И если это происходит в рамках суверенитета, и Армения заявляет, что готова обеспечить дорогу между Нахичеванью и Западным Азербайджаном, и Армения сама решает, каким путем она обеспечивает эту коммуникацию. В противном случае, о каком суверенитете идет речь? Т.е. Азербайджан хочет сам решать, как входить и как выходить? Такого не будет», - заверил премьер-министр.

С другой стороны, Армения заинтересована в восстановлении железнодорожного и автомобильного сообщения. «Да, Азербайджан должен получить дорогу - автомобильное и железнодорожное сообщение. В данном случае на самом деле речь не о Нахичевани, в данном случае мы говорим о связи Турция-Азербайджан, то есть мы говорим о большой международной дороге, и я думаю, что Армения тоже в этом заинтересована. Когда мы смотрим на Азербайджан-Нахичевань, кажется, что это сообщение Азербайджан-Нахичевань, но на самом деле речь идет о новой международной дороге. И, естественно, Армения должна быть заинтересована в новой международной дороге, проходящей по ее территории», - сказал он.

Пашинян отметил, что не понимает, почему Армения должна отказываться давать дорогу, добавив, что сегодня все страны мира борются за то, чтобы по их территории проходили автомобильные, железные дороги, газо- и нефтепроводы, в целом грузы проходили по их территории и как можно больше. Напротив, по словам Пашиняна, Армения заинтересована в открытии турецкой железной дороги, хочет, чтобы открылась железная дорога Карс-Гюмри, чтобы был более широкий контекст, от которого Армения также выиграет, и было железнодорожное сообщение не только с Россией, но и с Европой, Россией и Ираном.

«Азербайджан понимает, что это означает. Поэтому постоянно делаются попытки, в том числе, создать внутри Армении нервную атмосферу, чтобы оказалось, что сама Армения против ее разблокирования. Вы понимаете, до чего дошел абсурд? И сегодня Азербайджан четко использует какие-то силы, чтобы создать настроения, что дорогу не нужно давать», - сказал премьер.

Премьер-министр отметил, что, с другой стороны, Азербайджан развивает коридорную логику, и подчеркнул, что коридорной логики нет, его просто не существует.