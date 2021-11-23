Не думаю, что Армения рассмотрит вопрос о выходе из ОДКБ: Пашинян

ОДКБ - это не только многосторонний, но и очень важный канал и платформа наших стратегических отношений с Россией. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, в какой ситуации Армения может рассматривать вопрос о выходе из ОДКБ.

«Я не думаю, что Армения будет рассматривать возможность выхода из ОДКБ, поскольку хочу подчеркнуть, что ОДКБ является не только многосторонним, но и очень важным каналом и платформой наших стратегических отношений с Россией. Как председательствующая страна, мы должны работать над тем, чтобы ОДКБ принимала надлежащее участие в обеспечении безопасности в нашем регионе», - сказал Пашинян.

Он отметил, что некоторые из стран-участниц ОДКБ подписали с Турцией стратегический документ о турецком мире, что является реальностью, которая не может не иметь влияния.

«Следующая реальность заключается в том, что Россия является стратегическим партнером Армении, и это партнерство бесценно. Хочу подчеркнуть, что высоко оцениваю роль Российской Федерации в обеспечении безопасности Армении. Я очень высоко ценю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Мы должны констатировать, что Россия, будучи стратегическим союзником Армении, не врагом, а другом и союзником Азербайджана», - сказал Пашинян. Он выразил желание, чтобы союзники и партнеры Армении использовали политические рычаги для защиты взаимно признанных прав.

«С другой стороны, Армения не будет ограничивать себя в различных международных инстанциях и кругах. Делается попытка противопоставить встречи в Брюсселе и в Сочи. В них нет противоречия, потому что мы не можем отказаться от поддержки какого-либо партнера», - сказал Пашинян, отметив, что нужно использовать опыт и поддержку всех сторон для стабилизации ситуации.