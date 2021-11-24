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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил министра обороны Армении Сурена Папикяна

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил министра обороны Армении Сурена Папикяна

ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительное послание министру обороны РА Сурену Папикяну.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА, уточняя, что в сообщении, в частности, говорится:

«Уважаемый Сурен Рафикович, поздравляю вас с назначением на пост министра обороны Республики Армения. Выражаю убежденность в том, что ваша деятельность на этой весьма ответственной должности будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию дружественных отношений между министерствами обороны наших стран на благо мира и международной безопасности.

Уважаемый Сурен Рафикович, желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной работы на благо Республики Армения».
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