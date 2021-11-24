Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил министра обороны Армении Сурена Папикяна
09:58, 24 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительное послание министру обороны РА Сурену Папикяну.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА, уточняя, что в сообщении, в частности, говорится:
«Уважаемый Сурен Рафикович, поздравляю вас с назначением на пост министра обороны Республики Армения. Выражаю убежденность в том, что ваша деятельность на этой весьма ответственной должности будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию дружественных отношений между министерствами обороны наших стран на благо мира и международной безопасности.
Уважаемый Сурен Рафикович, желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной работы на благо Республики Армения».
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